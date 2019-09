Claudiu Keseru, de neoprit in Bulgaria

UPDATE: Ludogorets a castigat cu 1-0 aceasta partida, iar cei din Razgrad sunt liderii din Bulgaria, cu 27 de puncte, dupa 11 etape, cu un punct peste Levski.

Keseru, fostul atacant al Stelei, pare de neoprit in Bulgaria, acolo unde a marcat din nou si duminica.Acesta a punctat in minutul 23 al meciului cu Dunav Ruse, ocupanta locului 10 in prima liga de la sud de Dunare. Ludogorets e lidera la zi din Bulgaria, iar Keseru are acum 7 goluri la activ in acest sezon, din cele 17 punctate de cei din Razgrad.Golul il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Se apropie partida cu Norvegia, dar si cea cu Feroe, o dubla de pe 12 si 15 octombrie, in cadrul preliminariilor EURO 2020, meciul cu Norvegia fiind poate decisiv in lupta pentru locul 2 in grupa, care ne poate califica la turneul final.Alte solutii in ofensiva pentru Cosmin Contra , selectionerul Romaniei, ar fi Florin Andone , rezerva la Galata, dar si George Puscas , de la Reading.Romanul a fost inlocuit de pe teren in minutul 76, cu Tchibota.