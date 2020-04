Claudiu Keseru schimba echipa

Ziare.

Aflat in ultimele luni de contract cu Ludogorets, atacantul roman a luat decizia de a se transfera in tarile arabe.Conform presei din Bulgaria, Keseru va semna cu Al-Rayyan, din Qatar.Ajuns la 33 de ani, Keseru evolueaza la Ludogorets din 2015, reusind pentru gruparea bulgara 119 goluri in 199 de meciuri jucate.A mai evoluat in cariera sa pentru FC Bihor, Nantes, Libourne, Tours, Angers, Bastia, FCSB si Al-Gharafa.I.G.