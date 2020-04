Clubul de fotbal din Romania care nu a micsorat niciun salariu: Jucatorii au banii la zi

Ziare.

com

Astfel, Concordia Chiajna, echipa sustinuta din bani publici, a anuntat ca jucatorii isi vor primi in continuare sumele aferente contractelor."Concordia Chiajna este una dintre putinele echipe care nu a intrat in somaj tehnic. La Chiajna, salariile sunt la zi. Eu cred ca la fiecare presedinte, la fiecare club, daca s-a gospodarit bine, nu sunt probleme. Depinde cum si-au construit bugetul, cum au tinut de buget. La Chiajna s-au intamplat lucruri bune in aceasta iarna. S-au facut niste restructurari la nivelul lotului, s-au mai diminuat din salarii si iata ca suntem bine.Cristi Tanase a stiut foarte bine cum sa faca bugetarea la Chiajna, in asa fel incat echipa sa mearga inainte fara probleme. Este pacat ca aceasta echipa nu este in Liga 1 . Baza si infrastructura o recomanda pe Concordia Chiajna sa fie acolo. Speram ca in sezonul viitor sa ne descurcam mult mai bine si sa revenim acolo", a spus antrenorul Florin Bratu la Digi Sport Dinamo si-a bagat jucatorii in somaj tehnic, in timp ce la cluburi precum FCSB sau Viitorul contractele au fost micsorate cu 50%. CFR Cluj nu a luat inca o decizie.C.S.