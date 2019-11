Cluburile de top contraataca dupa reforma controversata initiata de FIFA

Ziare.

World Football Clubs Association (WFCA), cu sediul la Zurich, reuneste opt cluburi fondatoare de pe toate continentele: AC Milan (Italia) si Real Madrid (Spania), Boca Juniors si River Plate (Argentina), Club America (Mexic), Guangzhou Evergrande (China), TP Mazembe (RD Congo) si Auckland City (Noua Zeelanda).WFCA a mentionat ca este deschisa si altor echipe dornice de participare la Mondialul cluburilor."Aceasta noua asociatie va fi un partener de dialog credibil si serios al FIFA pentru a discuta toate aspectele legate de cluburi, incepand cu Mondialul cluburilor", a declarat Florentino Perez , presedintele lui Real Madrid, ales primul presedinte al asociatiei.In primavara acestui an, presedintele FIFA, Gianni Infantino , afirma ca principalele cluburi din Europa vor accepta pana la urma noul format de 24 de echipe al Cupei Mondiale a cluburilor propus de forul fotbalistic international.''Sunt convins ca vor participa toate marile cluburi europene, unele au si luat decizia si celelalte le vor urma. Cu siguranta, Europa va participa'', declara Giani Infantino.Infantino sustinea ca Mondialul cluburilor cu 24 de echipe nu e o simpla idee, ci o decizie a FIFA si cluburile trebuie sa se conformeze. ''Nu este doar o idee, este o decizie. Am luat decizia la Miami pe 15 martie ca noua formula a Mondialului cluburilor sa se dispute incepand cu iulie 2021'', spunea Infantino.Asociatia cluburilor europene (ECA) a contestat insa noul format al acestei competitii mondiale a cluburilor, care urmeaza sa se desfasoare din patru in patru ani din 2021, din cauza incompatibilitatii cu calendarul european stabilit de UEFA pana in 2024. ''Vor fi opt cluburi din Europa, sase din America de Sud si zece de pe alte continente'', mentiona Infantino.