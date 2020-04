Cluburile din Bundesliga au anuntat momentul reluarii campionatului

Ziare.

com

Revista Kicker a relatat sambata ca 36 de cluburi din primele doua ligi au cazut de acord cu reluarea meciurilor, fara spectatori, incepand cu primul sau al doilea weekend din luna mai. Datele din timpul saptamanii vor fi rezervate meciurilor amanate din Bundesliga si a meciurilor din Cupa Germaniei, care a ajuns in faza semifinalelor, dar si pentru eventualele jocuri din Liga Campionilor sau Europea League, daca aceste competitii se vor relua.Campionatul german de fotbal a fost suspendat la mijlocul lunii martie, cand au mai ramas noua etape de disputat, pana la 30 aprilie cel putin. Este neclar insa daca vor exista conditii pentru ca meciurile sa se poata juca, chiar fara spectatori incepand din luna mai. Actualele restrictii de distantare sociala si izolare in locuinte impuse de guvernul german sunt valabile pana la 19 aprilie, iar majoritatea echipelor nu au primit aprobarea de reluare a antrenamentelor, chiar daca e vorba de grupuri mici de jucatori Liga germana de fotbal (DFL) insista pentru finalizarea sezonului, pentru ca in caz contrar cluburile vor inregistra pierderi de 750 milioane euro, majoritatea banilor provenind din drepturile de televiziune. Anularea campionatului ar duce 13 cluburi in pragul falimentului, patru din prima liga si noua din liga secunda.Kicker a dezvaluit ca 12 cluburi au utilizat deja banii de la ultima transa primita de la televiziuni pentru a plati facturile curente catre terti si alti parteneri.