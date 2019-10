CNI explica modificarile aduse proiectului de construire a Stadionului Giulesti

Ziare.

"In ceea ce priveste reconfigurarea tribunei est (n.r. - tribuna a II-a), aceasta a avut la baza urmatoarele motive: respectarea cerintelor de securitate la incendiu care prevad asigurarea unei cai de acces in jurul cladirii pentru masinile de interventii, de minim 4 m; respectarea cerintelor urbanistice de retragere de la limita de proprietate (gardul catre liniile CFR) si indicatorii urbanistici similari cu cei ai vechii constructii (POT, CUT, suprafete construite la sol, suprafete construite desfasurate) respectarea si prevederea tuturor functiunilor principale in tribuna vest (conform normelor UEFA), a impus marirea amprentei tribunei vest, in special latimea acesteia, fapt ce a condus la translatarea terenului de joc catre est (calea ferata) si micsorarea spatiului disponibil pentru edificarea tribunei est", se arata in comunicatul CNI.Referitor la capacitatea noului Stadion Giulesti de aproximativ 14.000 de locuri, CNI a explicat ca factorul determinant a fost suprafata si forma amplasamentului."Asa cum s-a dovedit ulterior, dupa finalizarea studiilor de specialitate, respectarea datelor de tema mentionate a avut un rol important in stabilirea solutiilor finale privind dimensiunile si implicit capacitatea noilor stadioane, cu mentiunea ca factorul determinant in stabilirea capacitatii l-a avut suprafata si forma amplasamentului. Din acest punct de vedere, privind prin comparatie cele trei obiective de investitii aflate in implementare, situatia este urmatoarea: Stadionul Steaua - pentru un teren cu o suprafata de 91.508 mp a rezultat o capacitate de 30.000 de locuri; Stadionul Giulesti - pentru un teren cu o suprafata de 32.353 mp a rezultat o capacitate de 14.000 de locuri; Stadionul Arcul de Triumf - pentru un teren cu o suprafata de 19.971 mp a rezultat o capacitate de 8.100 de locuri", mentioneaza CNI.Conform reprezentantilor Companiei Nationale de Investitii, capacitatea noului stadion a rezultat in urma elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, aceasta fiind confirmata si la elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, ca fiind maximum ce se poate obtine in conditiile date de suprafata terenului de 32.353 mp si vecinatatile amplasamentului si constrangerile generate de acestea.In calcul s-au luat urmatoarele prevederi impuse de Certificatul de Urbanism: la vest - s-a respectat aliniamentul stradal la Calea Giulesti; la nord - s-a respectat retragerea initiala fata de sala de sport; la sud - spre Teatrul Giulesti, s-a respectat retragerea de 15 m impusa de certificatul de urbanism (initial exista o retragere de doar 4,70 m); la est - la limita de proprietate catre calea ferata, s-a respectat retragerea impusa de pompieri (acces autospeciale) - acces ocazional carosabil, latime minim 4 m. In situatia initiala, Peluza Nord, la adiacenta acesteia cu Tribuna a II-a, se afla pozitionata pe limita de proprietate (spre calea ferata), impiedicand astfel accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu.CNI sustine ca o replica a unei locomotive ar putea fi amplasata in spatiul amenajat dintre stadion si bazinul de inot, iar o replica a ceasului original de pe stadion ar putea fi amplasat pe fatada peluzei sud. De asemenea, proiectul prevede la intrarea in peluza nord un perete din tabla de otel perforat cu numele jucatorilor legendari si cu datele importante din istoria clubului, la intrarea in peluza sud un perete luminos cu elemente simbolice ale clubului Rapid, iar in tribuna vest, la parter, s-a prevazut amplasarea spatiului muzeal al clubului. De asemenea, peretii interiori ai tribunei vest vor fi placati cu imagini de mari dimensiuni evocand momente importante din istoria clubului (poze de epoca, meciuri memorabile etc.).Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo.Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo vor intarzia, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, cel mai probabil in locul velodromului. Variante de rezerva sunt arenele din Ploiesti, Giurgiu, Voluntari si Mogosoaia.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciuri in zilele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020. Daca se califica, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.