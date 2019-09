Conflict puternic intre doua nume de legenda ale fotbalului german

Ziare.

''Acuzatiile m-au surprins si chiar nu le inteleg'', a afirmat Bierhoff. De asemenea, el a mentionat ca nu vede niciun motiv pentru ca selectionerul Joachim Loew sa fie implicat in discutiile publice dintre Manuel Neuer si rezerva sa de la nationala , portarul echipei FC Barcelona , Marc-Andre ter Stegen.''Nu cred ca trebuie sa repet ca performantele lui Manuel vorbesc pentru el. In acelasi timp, selectionerul Loew a observat si forma excelenta in care se afla Marc-Andre ter Stegen si care trebuie sa aiba sansa sa'', a declarat Bierhoff.Ter Stegen a acuzat faptul ca nu i se ofera minute de joc la nationala, el nefiind intre buturi nici in meciul cu Olanda si nici in cel cu Irlanda de Nord din preliminariile EURO 2020.Presedintele lui Bayern, Uli Hoeness, a sustinut ca Neuer ramane cel mai bun portar al Germaniei si a catalogat drept ''teatrale'' afirmatiile lui Ter Stegen, criticand si conducerea DFB dupa ce Loew a renuntat la serviciile tripletei bavarezilor Mats Hummels, Jerome Boateng, Thomas Mueller.Ter Stegen (27 ani) are doar 22 de aparitii in poarta primei reprezentative a Germaniei fata de cele 90 de pana acum ale lui Neuer (33 ani).