Continua problemele pentru Ronaldinho

Potrivit mai multor surse apropiate de dosar, consultate de AFP, apararea fostului international brazilian (39 ani) se lupta pentru obtinerea unei audieri pentru marti in fata tribunalului din capitala Paraguayului.Presa braziliana a relatat ca ministrul justitiei din Brazilia, Sergio Moro, a contactat autoritatile paraguayene pentru a obtine clarificari in acest caz.Moro "a sunat pentru a se informat in acest dosar (...) urmarit de guvernul brazilian", a precizat un responsabil din ministerul paraguayan de justitie.Ronaldo de Assis Moreira, cunoscut drept Ronaldinho, a fost arestat pe 6 martie impreuna cu fratele sau Roberto. Ambii sunt acuzati ca au intrat in Paraguay cu pasapoarte false. Retinerea lor preventiva a fost confirmata sambata de un judecator din capitala Paraguayului.Ronaldinho, castigator al Balonului de Aur in 2005, sosise impreuna cu fratele sau la Asuncion pentru a promova o carte si pentru a participa la diferite actiuni caritabile, la initiativa fundatiei Fraternidad Angelical, care sprijina copiii saraci.Cei doi brazilieni au prezentat pasapoartele vamesilor, care nu au observat vreo neregula. Politia paraguayana a perchezitionat apoi camerele lor de hotel si a descoperit pasapoarte false, facute la Asuncion in urma cu cateva luni, potrivit ministrului de interne Euclides Acevedo.Apararea fostului fotbalist a respins orice responsabilitate a fundatiei Fraternidad Angelical, a carei presedinta, Dalia Lopez, face obiectul unui mandat de arest.Potrivit lui Sergio Queiroz, avocatul brazilian al lui Ronaldinho, pasapoartele au fost oferite de fundatie lui Ronaldinho pentru "a facilita posibilitatea de a face afaceri" in Paraguay. "Ronaldinho nu a comis niciun delict, deoarece el nu stia ca pasaportul care i-a fost inmanat era fals", a asigurat avocatul.Marcos Estigarribia, avocatul Daliei Lopez, a precizat ca aceasta ceruse unor intermediari sa face demersurile pentru obtinerea unor pasapoarte autentice la cererea fratilor, care doreau sa "faca afaceri in Paraguay", insa nu a banuit niciodata ca intermediarii au inmanat pasapoarte cu informatii false, avocatul precizand ca Ronaldinho si fratele sau au platit 5.000 de dolari pentru grabirea "procedurilor" de obtinere a pasapoartelor.Pe langa Ronaldinho si fratele sau au mai fost arestati antreprenorul brazilian Wilmondes Sousa si doua cetatene paraguayene, Maria Isabel Gayoso si Esperanza Apolonia Caballer, scandalul determinand si demisia directorului national al Migratiei, Alexis Penayo.