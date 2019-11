Coruptie in fotbalul din Spania: 9 persoane au fost arestate

Ziare.

Potrivit politiei, aceste arestari sunt legate de plata de catre un club de fotbal a unor sume de bani catre un alt club dupa victoria celui din urma intr-un meci de liga a doua, in iunie 2017, in scopul de a facilita gruparii suspectate un loc in play-off-ul de promovare in prima liga valorica spaniola.Politia nu a indicat echipele respective si nici principalii acuzati care vor trebui sa dea socoteala pentru acte de coruptie si spalare de bani.In luna mai, politia spaniola a demarat actiuni impotriva unei retele care truca meciuri in primele doua ligi de fotbal, in urma careia au fost operate mai multe arestari, inclusiv in randul jucatorilor.Printre cele 11 persoane arestate pentru implicarea in manipularea rezultatelor s-au numarat Raul Bravo, 38 ani, fost jucator la Real Madrid , Borja Fernandez, 38 ani, care s-a retras recent din activitate dupa ce a evoluat ultimele doua sezoane la Real Valladolid, si Carlos Aranda, 38 ani, retras din activitate dupa ce a evoluat ultima oara la Numancia.Au fost de asemenea retinuti la acea vreme Agustin Lasaosa, presedintele lui SD Huesca, si Juan Carlos Galindo Lanuza, seful departamentului medical de la Huesca, care a retrogradat din Primera Division.Presa iberica relata atunci ca si Samuel Saiz, jucator cedat de Leeds United la Getafe , si Inigo Lopez, de la Deportivo La Coruna, sunt investigati in acest caz de coruptie, dar primul nu a fost inca retinut.