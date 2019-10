Costul stadioanelor noi din Bucuresti a crescut spectaculos: Iata ce suma uriasa va fi investita

Ziare.

Daca in cazul Giulestiului investitia initiala va fi dublata , nici la arenele Steaua sau Arcul de Triumf lucrurile nu stau mai bine.Conform unor proiecte ale Ministerului Dezvoltarii , sumele anuntate initial ca fiind alocate de stat pentru aceste investitii vor creste considerabil.Astfel, pentru stadionul Rapid , vom avea un cost de 41 de milioane de euro, dublu fata de estimarea initiala din momentul atribuirii contractului, de 20 de milioane de euro. Fata de proiectul prezentat initial, capacitatea arenei creste cu 50 de locuri!Stadionul Steaua va costa 94,6 milioane de euro, cu mult mai mult fata de cele 66,3 milioane de euro anuntate in prima faza. Capacitatea arenei va fi marita de la 30.500 de locuri la 31.254.In ceea ce priveste stadionul Arcul de Triumf, costul creste de la 27 de milioane la aproape 37 de milioane de euro, capacitatea fiind de 8.155 de locuri.Ministerul Dezvoltarii sustine, in notele de fundamentare, ca reajustarea costurilor este dictata de cresterea salariului minim pe economie sau de modificarile efectuate la proiecte fata ce cele initiale.Cele trei stadioane ar trebui sa serveasca drept cantonamente pentru echipele ce vor juca in tara noastra la Campionatul European din 2020, insa sunt sanse extrem de mici ca Giulestiul sa fie finalizat in timp util pentru turneul final.M.D.