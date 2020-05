Craiova lui Mititelu, promovata automat de FRF

Ziare.

"Prin hotararea Comitetului de Urgenta FRF din 11 mai 2020, campionatul Ligii 3 nu va mai fi reluat pentru partidele ramase de disputat in sezonul 2019-2020. Avand in vedere recomandarile facute in vederea reluarii antrenamentelor sportive, tinand cont de faptul ca majoritatea cluburilor nu detin resursele materiale, umane si financiare pentru a indeplini conditiile mentionate in Ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Sanatatii si considerand ca meritul sportiv trebuie sa primeze, Comitetul de Urgenta FRF a validat propunerea Departamentului Competitii FRF, avizata de Administratia FRF in urma consultarilor avute cu membrii afiliati", se arata intr-un comunicat al FRF postat pe site-ul oficial.Conform documentului citat, sezonul de Liga a III-a, editia 2019/2020 este inghetat, nicio echipa nu retrogradeaza si promoveaza echipele clasate pe prima pozitie in fiecare serie sau invingatoarele unui baraj in dubla mansa intre locul 1 si locul 2 din fiecare serie, daca diferenta intre primele doua clasate este egala sau mai mica de 3 puncte.In aceste conditii, barajele de promovare din Liga a III-a ar urma sa se dispute intre AFC Unirea Slobozia si ACS Mostistea Ulmu (Seria 2), AFC Progresul Spartac Bucuresti si CSM Slatina (Seria 3) si ACS Fotbal Comuna Recea si CS Minaur Baia Mare (Seria 5).Din Liga a IV-a in Liga a III-a vor promova 14 echipe, castigatoarele mini-grupelor de baraj in trei intre reprezentantele judetelor. Fiecare echipa va disputa un singur joc impotriva fiecareia dintre celelalte doua echipe din mini-grupa. Data limita pentru comunicarea catre FRF a reprezentantei fiecarui judet in parte/a Municipiului Bucuresti la barajul de promovare in Liga a III-a va fi stabilita si comunicata in timp util.FRF va analiza modalitatea de desemnare a fiecarei reprezentante a judetelor/Municipiului Bucuresti, urmand a refuza participarea la barajul de promovare in Liga a III-a a echipelor care nu au fost desemnate printr-o procedura transparenta, nediscriminatorie si in care principiul meritului sportiv sa primeze.Tragerea la sorti pentru stabilirea mini-grupelor aferente barajului pentru promovarea in Liga 3 va fi efectuata la o data ulterioara cu mentiunea ca se pastreaza impartirea pe zone geografice deja comunicata de FRF pentru organizarea barajului anterior mentionat.Datele de disputare a jocurilor de baraj pentru promovarea din Liga a III-a in Liga a II-a vor fi de asemenea anuntate ulterior. Federatia Romana de Fotbal monitorizeaza in continuare situatia privind pandemia COVID-19 si va programa partidele in functie de situatia la nivel national.Liga a III-a sezonul 2020/2021 va fi astfel configurata in 5 serii de cate 18 echipe, prin completarea cu 3 formatii retrogradate din Liga a II-a (doua formatii s-au retras deja pe parcursul sezonului din aceasta competitie).Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin 1 lit. a din ROAF, locurile vacante in Liga 3 (maximum 7 locuri) vor fi completate cu cel mai bine clasate echipe de pe locul 2 in mini-grupele participante la barajul de promovare in Liga a III-a.In situatia in care exista mai mult de 7 locuri vacante in Liga a III-a, locurile vacante ramase ulterior aplicarii criteriului de mai sus vor fi completate in ordine, in conformitate cu prevederile art. 19.9 din ROAF, iar daca si ulterior aplicarii prevederilor din ROAF raman locuri vacante, acestea vor fi ocupate prin aplicarea in continuare a dispozitiilor din prezenta decizie, respectiv cu echipele situate pe locul 2 in mini-grupele participante la barajul de promovare in Liga a III-a.Daca o echipa situata pe locul 1 intr-o mini-grupa in urma barajului de promovare in Liga III-a nu se inscrie in competitie, nu indeplineste conditiile de participare sau se retrage inainte de inceperea competitiei Liga a III-a sezonul 2020/2021, locul vacant astfel aparut va fi completat cu echipa situata pe locul 2 in mini-grupa respectiva.