Cristi Pustai a semnat cu o formatie cu nume din Liga II - oficial

Dupa plecarea lui Dan Alexa in Liga 1 la Astra Giurgiu , Dunarea Calarasi si-a gasit antrenor si l-a convins pe Cristi Pustai sa incerce o promovare cu calarasenii in L1.La 54 de ani, Pustai a fost in ultima vreme director tehnic la Gaz Metan Medias, sub mandatul lui Edi Iordanescu.Pustai le-a mai pregatit in cariera pe Gaz Metan, Pandurii, ASA, Rapid si FC Botosani.Informatia a fost facuta public pe contul de Facebook al celor de la Dunarea : "Cristian Pustai este noul antrenor al Dunarii Calarasi! Ultima oara la Medias, unde a ocupat functia de director tehnic al formatiei Gaz Metan, Pustai (53 de ani) a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 2 sezoane, obiectivul fiind promovarea in liga 1. Dunarea Calarasi s-a intarit si la nivelul staffului executiv odata cu cooptarea lui Eugen Pirvulescu care va ocupa functia de presedinte executiv".Calarasenii au mai dat o lovitura, aducandu-l pe Eugen Parvulescu ca presedinte, desi acesta se intelesese initial cu Academica Clinceni, formatie care tocmai a castigat L2 si a promovat in prima liga.Alaturi de Dunarea, din Liga 1 a mai retrogradat Concordia Chiajna.D.A.