Cu cine a semnat Federico Piovaccari, fostul idol al tribunelor la FCSB, la 35 de ani

Ziare.

com

Piovaccari, ajuns acum la 35 de ani, fost atacant la FCSB, a semnat cu cei de la Cordoba, fosta grupare a lui Florin Andone din Spania. Este al doilea jucator fost la FCSB cu care semneaza cei de la Cordoba, dupa aducerea, tot in aceasta iarna, a lui Thierry Moutinho, jucator francez.Italianul a semnat un contract pe 6 luni cu gruparea de pe Nuevo Arcangel, formatie pentru care a mai evoluat si in sezonul 2018-2019 si pentru care a marcat 11 goluri Dupa prima aventura de la Cordoba, el a plecat tot in Spania la Rayo Vallecano.El are in CV-ul sau formatii precum Treviso, Ravenna, Sampdoria , Brescia, Novara, Eibar, Ternana, Western Sydney sau chiar Inter Milano . Are 5 goluri pentru nationala de tineret a Italiei, iar la FCSB a evoluat in sezonul 2013/2014, marcand 16 goluri, evoluand si in grupele UEFA Champions League, transferandu-se apoi la Eibar, in La Liga.Cordoba a ajuns sa evolueze acum in liga a treia spaniola, dupa ani petrecuti si pe prima scena a fotbalului spaniol, pe vremea cand Florin Andone era golgheter pentru "crocodili".D.A.