Cum a fost pedepsit Marco van Basten dupa declaratia care a inflamat fotbalul mondial

Fostul atacant, astazi comentator de televiziune, si-a cerut rapid scuze dupa ce a pronuntat cuvintele "Sieg Heil", pentru a ironiza felul in care vorbea germana unul dintre colegii sai."Cu o gluma proasta intr-un moment nepotrivit", Marco van Basten "a facut o greseala sambata", a declarat Fox Sports intr-un comunicat publicat luni."Ceea ce s-a intamplat este stupid si nepotrivit si Fox Sports se distanteaza de ceea ce s-a spus", a continuat canalul, care a "decis sa se lipseasca in aceasta saptamana de serviciile lui Marco van Basten ca analist".Banii pe care fostul fotbalist ar fi trebuit sa-i primeasca pentru prezenta sa la o emisiune saptamanala dedicata Eredivisie vor fi virati Institutului Olandez pentru Documentarea Razboiului (NIOD), "pentru a promova cunoasterea istoriei celui de-Al Doilea Razboi Mondial", a indicat canalul.Fostul castigator al Balonului de Aur va reveni la televiziune pe 7 decembrie.Cand un reporter al Fox Sports, Hans Kraay, a iesit din emisie dupa ce l-a intervievat pe antrenorul german Frank Wormuth la pauza meciului Ajax Amsterdam - Heracles Almelo (4-1), Van Basten, care nu aparea pe ecran in acel moment, a spus: "Nu-i grozav, Sieg Heil"."N-am avut intentia sa sochez. Am vrut doar sa-i 'explic' germana lui Hans", a spus fostul atacant, vizibil plin de cainta, dupa scandalul provocat de cuvintele sale. Fox Sports a tinut de asemenea sambata sa-si ceara scuze.Gafa lui Van Basten a picat cu atat mai prost cu cat cluburile olandeze au initiat recent o serie de masuri pentru combaterea rasismului. In weekendul precedent, scandari rasiste au dus la oprirea temporara a unui meci din divizia a doua a campionatului Olandei.