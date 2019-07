Cum se simt Ozil si Kolasinac dupa ce au fost atacati cu cutitul pe o strada din Londra si reactia politiei britanice

Ziare.

Incidentul a avut loc la Platts Lane, in nordul Londrei, a precizat politia metropolitana. Un purtator de cuvant al lui Arsenal a declarat: "Noi am fost in contact cu cei doi jucatori si sunt bine."Un video circuland pe retelele de socializare il arata pe Kolasinac langa o masina, infruntandu-i pe agresorii care purtau casti si pareau inarmati cu cutite pe care le indreptau in directia jucatorului bosniac."Mai multi suspecti pe motociclete au incercat sa jefuiasca un barbat care conducea o masina", a explicat un purtator de cuvant al politiei intr-un comunicat."Soferul si pasagerul sau au reusit sa scape fara sa fie raniti si au intrat intr-un restaurant din Golders Green, unde au vorbit cu mai multi ofiteri de politie", a adaugat purtatorul de cuvant, fara a preciza identitatea persoanelor implicate.Potrivit unor media, Amine Gulse, sotia lui Ozil, se afla in masina."Ozil parea foarte speriat, cum ar fi fost oricine dupa ce ar fi fost inarmat de barbati inarmati cu cutite", a declarat un martor, Azuka Alintah, 36 ans, citat de presa britanica.Fostul international german si-a parasit masina in mijlocul drumului si s-a refugiat in restaurantul turcesc Likya.In 2016, atacantul lui West Ham, Andy Carroll, a fost si el victima unei tentative de jaf cand se afla in masina sa la periferia Londrei.Promitand sa faca "strazile mai sigure", noul premier Boris Johnson a promis recrutarea a 20.000 de politisti suplimentari, incepand de saptamanile viitoare.