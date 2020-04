Cum se simte fotbalistul plasat in coma artificiala dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Montpellier, plasat in coma artificiala joi, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, se imbunatateste, a anuntat presedintele clubului sau, Laurent Nicollin, citat de cotidianul L'Equipe."Starea lui se imbunatateste zi dupa zi. Il imbratisam, toti jucatorii il sustin", a declarat Nicollin pentru postul RMC Sport."Atunci cand s-a intamplat, toata lumea si-a pus problema reluarii sezonului. Premierul a inlaturat insa toate aceste indoieli ale efectivului meu, care era ingrijorat de situatie", a mai spus conducatorul clubului Montpellier.Acesta s-a referit la decizia premierului Edouard Philippe, care a anuntat marti ca "sezonul 2019-2020 in sporturile profesioniste, mai ales cel de fotbal, nu va putea fi reluat" in Franta.