Cum se traieste fotbalul in singurul campionat european in care inca se mai joaca: Oamenii scandeaza si se imbratiseaza

Belarus este singura tara din Europa unde inca se disputa liga nationala de fotbal.Alegand sa ramana deschisa, liga a luat exemplul presedintelui Aleksandr Lukasenko, care s-a opus impunerii unor masuri stricte de izolare si a recomandat remedii diferite precum votca sau condusul tractoarelor in lupta impotriva pandemiei.Multi fani au ales sa nu fie prezenti, dar peste 1.000 au participat la meciul din cadrul campionatului national dintre FC Dinamo Brest si Isloci Minsk, unul dintre cele trei jucate duminica in prima liga. Doar un numar relativ mic de spectatori au fost vazuti purtand masti.Anterior, clubul a lansat o solutie inovatoare pentru a reduce numarul celor prezenti la meci - punand manechine cu fotografii decupate ale fanilor in tribune.Belarus are in prezent 2.919 de cazuri raportate, cu 29 de decese din cauza noului coronavirus.Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat autoritatile din Belarus sa introduca masuri mai stricte pentru a opri propagarea coronavirusului, declarand sambata ca pandemia a intrat intr-o noua faza "ingrijoratoare" in tara.Lukasenko a respins temerile legate de virus ca fiind o "psihoza" si a spus ca este mai important ca economia sa fie lasata sa mearga.