Cum vor italienii sa reinceapa meciurile din Serie A

Propunerea este inclusa in ghidul Comitetului medical din cadrul FIGC ce va fi distribuit formatiilor din prima liga, in conditiile in care Serie A a fost suspendata din 5 martie din cauza pandemiei de coronavirus, astfel incat campionatul se poata reincepe in conditii de siguranta.FIGC spera ca antrenamentele echipelor sa poata fi reluate dupa data de 3 mai, iar ulterior sa poata fi repornite Serie B si Serie C.FIGC, prin presedintele sau Gabriele Gravina, a anuntat ca prioritatea principala este finalizarea sezonului 2019/2020, chiar daca va dura pana in luna noiembrie si va amana startul sezonului urmator pentru luna ianuarie 2021.''Nu avem un termen limita. Vom urmari si celelalte ligi europene. Daca ni se va permite sa jucam in iunie, vom termina in iulie si apoi vom vorbi de cupele europene. Daca vom relua competitia in septembrie, vom incheia campionatul in noiembrie si vom incepe urmatorul sezon in ianuarie. Vom studia toate scenariile. E diferit sa organizezi competitiile intr-un an calendaristic, dar repet este necesar sa ne coordonam cu toate federatiile europene. Daca nu va fi asa, vom termina sezonul urmator in mai, inainte de EURO'', a declarat Gravina pentru ziarul La Repubblica.Presedintele FICG este avertizat ca anularea sezonului, din cauza pandemiei de coronavirus, poate provoca pierderi de pana la un miliard de euro si o serie lunga de procese si probleme juridice intre cluburi , televiziuni si jucatori ''Serie A 2021 s-ar putea juca doar in cinci luni. Exista cateva idei, de exemplu una in care echipele se impart in doua grupe, cu meciuri eliminatorii pentru titlu si pentru retrogradare. Vor fi insa masuri exceptionale, doar pentru un sezon'', a precizat seful fotbalului italian.Serie A a fost suspendata pe 9 martie, iar in clasament, cu 12 etape inainte de final, Juventus este lider, cu un punct avans fata de Lazio Roma si cu doua fata de Inter Milano