Cunoastem finala Copei Libertadores din America de Sud. Duel intre rivalele Brazilia si Argentina

Ziare.

com

Finala Copei Libertadores va avea loc asadar intre doua echipe din marile tari rivale ale continentului sud-american, e vorba de Brazilia si Argentina, mai exact Flamengo versus River Plate.River Plate este detinatoarea trofeului, iar aceasta finala, jucata intr-o singura mansa de acum inainte, va avea loc in Peru, in capitala Lima, desi initial trebuia sa se desfasoare in Chile, dar s-a renuntat la acest proiect, din cauza crizei sociale profunde din tara lui Vidal.Argentinienii au castigat anul trecut finala in dubla mansa contra rivalilor de moarte de la Boca Juniors, echipa de care au si trecut din nou in semifinale in acest sezon. Flamengo are o singura Copa in istorie, cucerita in 1981. River nu a castigat niciodata in istorie Libertadores de doua ori la rand.Castigatoarea din America de Sud va merge la Campionatul Mondial al cluburilor din decembrie, acolo unde e calificata direct in semifinale. Competitia va avea loc in Qatar. Acolo poate participa si Razvan Lucescu cu al sau Al-Hilal, daca va triumfa duminica in finala Asian Champions League cu Urawa Red Diamonds:Si River si Flamengo sunt antrenate de pe banca de doi tehnicieni cunoscuti, Jorge Jesus pentru brazilieni, fost mare antrenor la Benfica si fostul mare jucator Marcelo Gallardo in ce o priveste pe River. Despre el se spune ca va fi viitorul antrenor al Barcelonei, dupa Ernesto Valverde.In toata istoria sa, River Plate are 4 trofee continentale, fiind una dintre cele mai titrate echipe din America de Sud.