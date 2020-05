Daniel Isaila poate da lovitura cu o oferta de zile mari din tarile arabe

Ziare.

Isaila, fost antrenor in Romania la FC Brasov si Rapid , in prezent liber de contract dupa o aventura de doi ani la Al-Hazem, a primit o oferta tentanta de la formatia de prima liga din Emiratele Arabe Unite, Baniyas, care ii ofera un salariu impresionant: 1 milion de euro pe an, dupa cum anunta jurnalistii din tarile arabe, citati de televiziunea TelekomSport Brasoveanul a lasat o impresie excelenta in tarile arabe in aceasta ultima perioada petrecuta la Hazem: "Am primit foarte multe mesaje din partea multor agenti, pe care nici nu ii cunosteam, sa imi obtina semnatura ca sa putem semna cu alta echipa. Cele mai frumoase amintiri sunt clar victoriile cu echipele mari, pentru ca sunt unice. Am castigat cu Nassr, cu Hilal, cu Ittihad, cu Ahli. Dupa ce castigi cu echipele astea, mergi pe strada si intalnesti suporteri care unii sunt de la echipele adverse, unii de la echipa pe care ai invins-o, bravo, dar nu e bine ca ne-ai batut", puncta Isaila intr-un interviu acordat televiziunii de mai sus.Baniyas Club este o formatie din prima liga din Emiratele Arabe Unite, condusa de Saif bin Zayed Al Nahyan, cel care ocupa si functia de Ministru de Interne in aceasta tara.Clubul a cucerit Cupa Golfului in 2013 si mai are in palmares si o Cupa a Presedintelui, cucerita in 1992 si patru promovari la activ in prima liga.Pe locul 6 a terminat sezonul trecut Baniyas, care dispune de un stadion cu circa 10.000 de locuri.D.A.