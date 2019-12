David Beckham si-a gasit un antrenor la echipa pe care a infiintat-o in SUA. A adus un dublu castigator de Liga Campionilor

Ziare.

Formatia inca nu avea un antrenor pregatit pentru debutul sezonului, dar pana la urma fostul mare jucator de la Real Madrid AC Milan sau Manchester United a gasit un nume cu greutate, un fost castigator de Liga Campionilor.Vorbim de uruguayanul Diego Alonso, care a fost numit primul antrenor din istoria celor de la Inter Miami. Alonso are 44 de ani si a castigat Liga Campionilor din CONCACAF cu doua echipe diferite, Pachuca si Monterrey, ambele din Mexic.Primul meci pentru Inter Miami va fi in luna martie, in prima etapa cu Los Angeles FC Echipa lui Beckham va evolua timp de doi ani la Fort Lauderdale, pana cand la Miami va fi construit un nou stadion.Inter Miami CF va juca in sezoanele 2020 si 2021 pe stadionul Lockhart, avand o capacitate de peste 18.000 de spectatori.Alonso a stat recent pe banca celor de la Monterrey la CM al cluburilor, acolo unde a terminat pe locul 3, cu medalia de bronz, dupa o finala mica cu echipa lui Razvan Lucescu , Al Hilal.