Decizia luata de FIFA in disputa aparuta dupa moartea lui Emiliano Sala

Ziare.

com

Dupa decesul jucatorului, Cardiff City a decis sa nu onoreze o prima plata de 6 milioane de euro, din suma totala transferului, desi intelegerea fusese facuta inainte de producerea tragicului eveniment, in conditiile in care argentinianul nu a apucat sa evolueze pentru galezi.La finele lunii august, FIFA a adresat cluburilor FC Nantes si Cardiff City un e-mail in care preconiza o conciliere in ce priveste plata transferului fotbalistului argentinian Emiliano Sala.Nantes a sesizat la sfarsitul lui februarie Comisia pentru statutul jucatorului din cadrul FIFA, cand Cardiff a refuzat sa plateasca 17 milioane de euro, valoarea totala a transferului lui Sala, care si-a pierdut viata pe 21 ianuarie impreuna cu pilotul micului avion care-i transporta catre clubul galez.