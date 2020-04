Decizie de ultima ora luata de singura tara din Europa care nu si-a suspendat campionatul

Ziare.

Belarus este singura tara din Europa in care campionatul nu a fost suspendat din cauza crizei sanitare, iar Federatia de specialitate a luat decizia ca in continuare meciurile sa se dispute, cel putin pentru moment.Secretarul general al forului din Belarus a anuntat ca nu exista motive temeinice pentru ca fotbalul sa fie oprit: "Urmarim situatia zilnic si avem incredere in sistemul medical, insa, pana acum, nu exista niciun motiv pentru care sa oprim campionatul. Stim ca situatia din unele tari este foarte serioasa, insa ne-am consultat cu autoritatile din Belarus si am decis ca meciurile sa se dispute in continuare, cel putin pentru moment", a punctat Sergei Zhardetski pentru televiziunea ESPN Avand in vedere ca toate tarile si-au oprit/suspendat campionatele, liga din Belarus a devenit brusc foarte atractiva acum, iar mai multe tari au cumparat deja drepturile TV pentru a difuza meciurile, printre care amintim Rusia, Ucraina, Israel sau India.In Belarus, pana in acest moment, sunt 351 de cazuri confirmate de COVID-19, patru decese si 11 oameni aflati in stare grava.Campionatul din Belarus se afla in a treia etapa competitionala, avand in vedere ca a inceput in luna martie, fiind disputat dupa calendarul primavara - toamna.D.A.