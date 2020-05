Decizie importanta luata de guvernul italian

Ziare.

Astfel, incepand de luni, jucatorii cluburilor din Serie A vor putea sa se antreneze din nou la centrele lor de antrenament. Dar mai multe regiuni din Peninsula si-au dat deja acordul local, iar unele cluburi precum Sassuolo, Bologna sau Parma sunt pregatite sa reia antrenamentele incepand de luni.Duminica, o circulara a fost trimisa de Ministerul de Interne prefectilor despre noile dispozitii in vigoare incepand de luni si pana pe 17 mai.Initial, antrenamentele nu erau posibile decat incepand cu data de 18 mai pentru sporturile colective si de luni pentru disciplinele individuale.Dar autoritatile din Emilia-Romagna (nord), vineri, apoi Campania (sud), sambata, si-au dat avizul favorabil unei deschideri a centrelor de pregatire chiar de luni, in contextul unor tensiuni intre Statul central si anumite regiuni privind ritmul de ridicare a restrictiilor, care incepe luni.Cluburile din Serie A au repetat unanim, vineri, dorinta lor de a duce pana la capat campionatul in curs, iar o decizie a autoritatilor ar putea interveni in urmatoarele zile.