Decizie surprinzatoare luata de Claudiu Keseru

"Sunt foarte fericit sa raman aici inca doi ani. Sunt cinci ani frumosi de cand sunt aici si ma simt acasa. Cred ca eu si coechipierii mei mai avem multe de oferit acestui club. Abia astept reluarea campionatului si sa luptam pentru al noualea titlu. As putea sa imi inchei cariera la Ludogoret", a declarat Keseru (33 ani).Internationalul roman a ajuns in vara anului 2015 la Ludogoret, dupa ce anterior a jucat la FC Nantes, Angers, Tours, Steaua si Al Gharafa (Qatar).Keseru a marcat 120 de goluri in peste 200 de partide la Ludogoret in toate competitiile.La Ludogoret se mai afla doi fotbalisti romani, fundasii Cosmin Moti (din 2012) si Dragos Grigore (din 2018).Stirea vine oarecum ca o surpriza, in ultimele saptamanii existand mai multe informatii ca internationalul roman o va lasa pe Ludogorets pentru a da curs unei oferte banoase din tarile arabe.