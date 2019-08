Descoperire surprinzatoare in cazul mortii lui Emiliano Sala

Ziare.

Emiliano Sala (28 de ani) si pilotul David Ibbotson (60 de ani) s-au prabusit la 21 ianuarie in timp ce se indreptau spre Cardiff, dupa o scurta vizita a fotbalistului la Nantes, pentru a-si lua la revedere de la fostii colegi.Testele toxicologice facute pe corpul lui Sala au aratat un nivel ridicat de monoxid de carbon in sange, ceea ce ar fi putut duce la pierderea cunostintei sau chiar la un atac de cord.Trupul lui David Ibbotson n-a fost inca gasit, dar e foarte probabil ca si el sa fi fost expus la acelasi nivel de monoxid de carbon, noteaza BBC Geraint Herbert, unul dintre investigatorii AAIB, crede ca Sala si Ibbotson au fost expusi la gaz inainte ca avionul sa se prabuseasca."Simptomele in aceste cazuri pot fi starea de somnolenta sau ameteala, dar pe masura ce nivelul de expunere creste pot duce la pierderea cunostintei sau chiar la moarte", a spus acesta."Ancheta continua pe mai multe piste, dar ne uitam in special la modalitatile prin care monoxidul de carbon poate intra in cabina acestui tip de avion", a completat Herbert.Emiliano Sala a murit intr-un accident aviatic pe 21 ianuarie 2019, cand avionul pilotat de David Ibbotson, un Piper Malibu, s-a prabusit in Canalul Manecii.Avionul a fost gasit abia pe 3 februarie, iar trupul lui Sala recuperat patru zile mai tarziu.Cu doar doua zile inainte de accident, Emiliano Sala s-a transferat de la Nantes la Cardiff, in schimbul sumei de aproximativ 18 milioane de euro, record pentru gruparea britanica. Din pacate, n-a mai apucat sa debuteze.I.G.