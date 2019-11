Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, aproape sa semneze cu o nationala cu care Romania tocmai s-a intalnit in preliminariile EURO

Ziare.

Mangia, 45 de ani, poarta negocieri destul de avansate cu nationala Maltei pentru a deveni selectioner, dupa cum anunta portalul calciomercato.com Presa italiana noteaza faptul ca maltezii sunt hotarati sa il schimbe pe Ray Farrugia, selectionerul de acum al Maltei, dupa 1-2 cu Norvegia acasa, in ultima partida din preliminariile pentru EURO.Au avut chiar discutii deja intre conducerea Federatiei si Mangia, italian care a mai pregatit Italia U21 intre 2012 si 2013, ducand-o in finala EURO 2013.Malta a facut parte din grupa noastra F de calificare la EURO, terminand cu doar 3 puncte pe ultimul loc, cu doar o singura victorie, cea in fata Insulelor Feroe.Mangia a avut o perioada foarte buna pe banca Universitatii Craiova, aducand oltenilor un prim trofeu dupa peste 20 de ani de asteptare, Cupa Romaniei in 2018, dupa o finala cu AFC Hermannstadt.El s-a aflat in ample negocieri cu Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB, dar pana la urma totul a cazut si latifundiarul din Pipera l-a ales pe Bogdan Vintila.D.A.