Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, va fi selectionerul unei nationale cu care Romania tocmai s-a intalnit in preliminariile EURO 2020 - oficial

Mangia a devenit selectionerul Maltei, dupa cum a anuntat inca de luni, site-ul Federatiei Malteze de Fotbal. Tehnicianul de 45 de ani a semnat un contract de lunga durata, pana la 31 decembrie 2023."Sunt foarte fericit ca Devis Mangia a acceptat propunerea noastra de a deveni selectionerul echipei nationale. Devis este un antrenor tanar si energic, care are deja multa experienta, atat la nivel de club, cat si la nivel international.Discutiile noastre cu Devis ne-au convins ca este omul potrivit pentru echipa nationala . Viziunea si filozofia sa fotbalistica se potrivesc planurilor noastre de a imbunatati performantele si rezultatele echipei nationale", a fost declaratia presedintelui Federatiei Malteze de fotbal, conform sursei mai sus citate.Este a doua experienta ca selectioner pentru Mangia, dupa cea de pe banca Italiei Under 21, intre 2012 si 2013, echipa pe care a dus-o pana in finala Europeanului din 2013.Italianul nu mai antrenase pe nimeni dupa despartirea de Craiova, din primavara acestui an.Cu el pe banca, Craiova a bifat primul trofeu dupa 25 de ani, Cupa Romaniei Mangia a mai antrenat, de-a lungul carierei sale, echipele Varese, Tritium, Ivrea, Valenzana, Palermo, Italia U21, Spezia, Bari si Ascoli.In preliminariile EURO 2020, Romania a invins de 2 ori Malta, 1-0 acasa si 4-1 in deplasare.D.A.