Dezvaluiri socante in cazul mortii lui Emiliano Sala

Potrivit Sky Sports, atat pilotul, cat si avionul nu aveau licenta pentru a opera zboruri comerciale!Atacantul argentinian a murit pe 21 ianuarie 2019, la scurt timp dupa ce s-a transferat de la Nantes la Cardiff.Avionul cu care acesta calatorea de la Nantes la Cardiff, un Piper Malibu, s-a prabusit in Canalul Manecii.Raportul de vineri al Biroului de Investigare a Accidentelor Aeriene a constatat ca pilotul, David Ibbotson, a pierdut controlul avionului in timpul unui viraj, ceea ce s-a intamplat mai degraba deoarece zborul "nu a fost efectuat in conformitate cu standardele de siguranta aplicate la zborurile comerciale".Ibbotson, care suferea de daltonism, nu a avut pregatire anterioara pentru a zbura noaptea, iar calificativul sau SEP, care i-a permis sa zboare cu acel tip de avion, expirase cu trei luni inainte de accident.El a fost platit pentru zbor, chiar daca licenta nu-i permitea acest lucru.Emiliano Sala avea 28 de ani, iar Cardiff se intelesese cu Nantes pentru transferul sau in schimbul a aproximativ 18 milioane de euro.A murit la doua zile dupa ce a semnat contractul cu Cardiff, club pentru care n-a apucat sa joace nici macar un minut!I.G.