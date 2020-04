Dezvaluirile unui fotbalist intors in Wuhan dupa peste 100 de zile: Ce a gasit in acest oras

Ziare.

com

"Nu voi uita niciodata acest an! E un moment foarte, foarte ciudat. S-au intamplat atat de multe lucruri pe care nu le voi uita niciodata", isi incepe Jean Evrard Koussi discutia cu jurnalistii de la The Guardian Cand orasul Wuhan a fost inchis, Koussi si colegii sai se aflau in cantonament , undeva in Guangzhou, la aproximativ 600 de kilometri departare.In acel moment s-a luat decizia ca echipa sa plece in Spania, cu gandul ca vor reveni in China la mijlocul lunii februarie. Revenirea a fost insa amanata pana pe 8 aprilie."A fost foarte dificil in Spania, foarte dificil. Aveam numele orasului pe echipament si de fiecare data cand ieseam oamenii se uitau diferit la noi. Mai ales la jucatorii chinezi, care au avut experiente negative in supermarket-uri.A fost dificil si pentru staff-ul tehnic. Ne antrenam, dar nimeni nu mai dorea sa joace meciuri cu noi. In fiecare saptamana nu gaseam niciun adversar. Atmosfera din echipa era foarte, foarte proasta! Cand ne antrenam puteam vedea ca jucatorii chinezi nu voiau sa fie acolo. Erau foarte nervosi si totul era ciudat. In fiecare zi veneau vesti proaste din Wuhan", a completat fotbalistul ivorian.Dupa perioada petrecuta in Spania, echipa a zburat spre Shenzhen, unde a fost bagata in carantina timp de doua saptamani. Jucatorii nu au avut voie sa iasa din camera de hotel."A fost ca in inchisoare. N-am putut sa ies 14 zile si a fost foarte greu", isi aminteste Koussi.In cele din urma, echipa a ajuns luna aceasta la Wuhan, iar miercurea trecuta a efectuat primul antrenament in oras din decembrie incoace.Koussi afirma insa ca orasul s-a schimbat mult in aceasta perioada."Nu mai este deloc ca inainte! Oricum, vedem ca viata reincepe sa fie ok", a mentionat Kouassi.In Wuhan, restaurantele si magazinele sunt din nou deschise si oamemnii incep sa revina la normal. Pentru a putea iesi, ei au nevoie de un cod verde pe telefon, pe care il obtin dupa ce completeaza un formular.C.S.