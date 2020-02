Dezvaluirile unui fotbalist roman ce joaca in Lombardia: E panica generala, italienii se sperie de orice

Ziare.

com

Mogos evolueaza la Cremonese, club din orasul Cremona, aflat la aproximativ 100 de kilometri de Milano.El spune ca italienii sunt foarte speriati din fire si ca in oras se simte o panica generala."Suntem toti cam preocupati de tot ceea ce se intampla, pentru ca acest coronavirus este foarte periculos! Autoritatile au luat toate masurile de sigurezza (siguranta - n.red) si asteptam cu rabdare sa se termine cat mai repede. Italienii sunt mai speriati de felul lor... Ei se cam sperie de orice. Acum au golit supermarketurile si cei mai multi s-au blocat in case! Panica e generala!Eu sunt mai optimist de felul meu si incerc sa nu ma gandesc la lucruri negative. Acum tocmai vin de la antrenament, pentru ca de antrenat ne antrenam. Asteptam o decizie de la Liga pentru a vedea daca se joaca meciul din week-end-ul urmator, dupa ce nu am jucat la Ascoli", a spus Mogos pentru Fanatik In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului si peste 200 au fost diagnosticate pozitiv.Italia este tara din Europa cu cele mai multe cazuri de acest gen.C.S.