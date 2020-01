Dezvaluirile unui fotbalist roman despre experienta din Anglia: Nu ma scoteau din "ma, tigane" si "ma, romane"

Ziare.

Sergiu Bus, actualul varf al celor de la Gaz Metan Medias, a ajuns in Anglia in 2015, atunci cand a fost cumparat de Sheffield Wednesday de la gruparea bulgara TSKA Sofia Jucatorul marturiseste ca n-a stiut sa gestioneze aceasta mutare si ca a sfarsit prin a fi coplesit de toata experienta, de la opulenta si chiar agresivitatea colegilor, pana la timiditatea care nu l-a ajutat sa se impuna in vestiar.El da vina pe tinerete si, elegant, nu acuza comportamentul englezilor."In Anglia, a fost alt stil. Pacat ca am ajuns prea tanar acolo, la Sheffield, la 22-23 de ani, nu am stiut sa gestionez viata pe care am intalnit-o acolo. N-am reusit sa ma impun, nu doar fotbalistic, de aceea n-am reusit. Puteam mai mult, e clar. N-am gestionat eu lucrurile asupra carora aveam controlul. Am avut ceata in minte.E greu singur afara. Uite, eu m-am simtit singur in Anglia, la Sheffield, eram marginalizat. Nu stiam cum sa ma impun, nici la fotbal, nici la imbracaminte. Aia acolo sunt mai cheltuitori, ei veneau cu Rolex-uri, cu masini scumpe, eu cu o bratarica primita de la sotie, de drag, e cam greu sa te impui! OK, stiam limba, insa nu m-am adaptat. Frate, conteaza prezenta si prestanta intr-un grup, cum te impui.Mi-a fost greu ca estic, desi nu critic. Am nimerit la o echipa din Yorkshire, tipic englezeasca, publicul extraordinar, fanii fantastici, dar in vestiar n-am avut lipici. Nu ma scoteau din, erau niste glume... Eram copil, acum, daca as merge, as pune eu piciorul in prag! As sti cum sa ma comport, nu m-as lasa calcat pe bataturi", a spus Bus in Gazeta Sporturilor Experienta lui Bus in Anglia a fost una destul de scurta. Cumparat in iarna lui 2015 de Sheffield, el a plecat un an mai tarziu in Italia, la Salernitana, iar apoi a revenit in Bulgaria.A reusit sa joace numai noua meciuri in liga a doua engleza, in decurs de doua sezoane, marcand o singura data.