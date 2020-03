Doi fotbalisti romani au pierdut finala Superligii din India

Ziare.

com

E vorba de fotbalistii Lucian Goian si Dragos Firtulescu, care au disputat o finala a Superligii fara spectatori, de teama raspandirii virusului COVID-19.Atletico de Kolkata a invins Chennaiyin cu scorul de 3-1, iar doua din golurile finalei au fost marcate de Javi Hernandez (30 de ani), fotbalist care in sezonul 2015-2016 a evoluat si la Poli Timisoara . Celalalt gol a fost marcat de un alt spaniol, Edu Garcia. Pentru Chennaiyin, echipa la care Lucian Goian a fost capitan, a inscris Valskis.Lucian Goian, 37 de ani, fratele fostului stelist Dorin Goian , evolueaza de 4 ani in India, unde a mai jucat si pentru Mumbai City FC, unde a fost si acolo capitan. El joaca din vara la Chennai. Tot din vara a fost adus acolo si al doilea roman, Dragos Firtulescu (30 de ani). Fostul jucator de la Craiova era liber de contract dupa despartirea de Dunav Ruse.Firtulescu (care a primit tricoul cu numarul 10) a intrat pe teren in finala in minutul 76, in timp ce Goian a fost integralist. Antrenor la trupa din Chennai este scotianul Coyle.