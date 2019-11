Doi fotbalisti uriasi atarna ghetele-n cui

Ziare.

Intr-un interviu acordat Corriere dello Sport, mijlocasul italian Riccardo Montolivo a anuntat ca pentru el fotbalul e un capitol incheiat.Dupa un sezon in care n-a fost folosit niciun minut de AC Milan, fotbalistul in varsta de 34 de ani a decis sa puna capat carierei in care a mai evoluat pentru Atalanta si Fiorentina.In nationala Italiei a strans 66 de selectii si doua goluri.Fotbalul e un capitol incheiat si pentru atacantul spaniol David Villa (37 de ani), care in ultimii ani a evoluat in Japonia."Dupa 19 ani la nivel profesionist am decis sa ma retrag. Am spus intodeauna ca prefer sa las eu fotbalul inainte sa ma lase el pe mine", a spus Villa.In cariera sa, David Villa a evoluat pentru Sporting Gijon, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City, Melbourne City si Visel Kobe.Nu mai putin de 98 de prezente a strans in nationala Spaniei, pentru care a marcat 59 de goluri.I.G.