Doliu in lumea fotbalului: S-a sinucis dupa ce-a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Publicatia franceza Le Parisien anunta ca Bernard Gonzalez, in varsta de 60 de ani, se afla in carantina.El ar fi lasat si o scrisoare in care isi explica gestul socant, insa continutul acesteia n-a fost dezvaluit.Primarul orasului, Arnaud Robinet, a comentat gestul lui Bernard Gonzalez, care ii era ruda."Transmis condoleante parintilor, sotiei sale si familie. E o victima colaterala a Covid-19 pentru ca fusese depistat pozitiv si se afla in carantina. Stiu ca a lasat un bilet in care isi explica gestul, dar nu stiu continutul", a spus edilul orasului Reims.Antrenorul lui Reims a comentat si el vestea tragica: "Presedintele tocmai m-a informat si suntem in stare de soc".Pana duminica seara, Franta a raportat aproape 90.000 de cazuri de Covid-19, dintre care 7.560 au decedat.I.G.