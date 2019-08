Doliu in lumea fotbalului: Un campion mondial a murit

Ziare.

com

Fostul fundas argentinian a fost unul dintre starurile argentinei la Cupa Mondiala din 1986.El a marcat primul gol al finalei cu Germania de la Mondialul din '86, castigata in cele din urma de argentinieni cu 3-2.Poreclit 'Tata', Brown a avut 36 de aparitii in tricoul Argentinei.In finala amintita, el si-a dislocat umarul, insa a refuzat sa iasa de pe teren.Dupa retragerea din activitate, Brown a devenit antrenor si a fost secund al nationalei Argentinei in 2008, cand s-a castigat titlul olimpic.C.S.