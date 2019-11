Doliu in lumea fotbalului: Un fost international italian a murit

Ziare.

Bruno Nicole a castigat trei titluri in prima liga valorica italiana (1958, 1960, 1961) si doua Cupe (1960, 1961) cu Juventus Torino, plus o Cupa a Italiei, cu AS Roma (1964), unde a inscris golul victoriei in finala castigata (1-0) impotriva celor de la Torino.Fost atacant international italian Bruno Nicole (8 selectii, 2 goluri ) a mai jucat la Padova (unde s-a nascut), Mantova, Sampdoria Genova si Alessandria, a murit la varsta de 79 de ani ani.