Doua cluburi mari din Portugalia, pe urmele unui tanar fotbalist roman

Pustiul Ianis Stoica, legitimat la FCSB , este monitorizat intens de FC Porto si Benfica Lisabona , insa si de alte formatii din Germania."Pe langa Porto si Benfica, exista si alte 3 echipe din Germania care il vor. Dar mai asteptam putin sa vedem ce este mai bine pentru FCSB si pentru jucator. Pana se termina cantonamentele vom lua o decizie in ceea ce priveste viitorul lui Ianis", a explicat agentul lui Stoica, Anamaria Prodan , in ProSport Potrivit sursei citate, lusitanii ar fi dispusi sa investeasca pana la 4 milioane de euro in transferul jucatorului in varsta de 17 ani, o suma uriasa pentru nivelul fotbalului romanesc.Cum tanarul nu intra in planurile celor de la FCSB pentru acest sezon, fiind trimis sa joace in Liga 2, la Petrolul, este de asteptat ca o astfel de oferta sa fie acceptata.