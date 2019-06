Drama in lumea fotbalului: Jose Antonio Reyes a murit intr-un accident rutier

Ziare.

Fostul star de la FC Sevilla si Arsenal Londra a murit in urma unui accident ce a avut loc pe autostrada, in localitatea Utrera, aflata in apropierea orasului Sevilla, informeaza Daily Mail Deocamdata nu sunt cunoscute circumstantele in care s-a produs accidentul.Reyes a fost un fotbalist foarte bun ce a evoluat in cariera pentru echipe de top precum FC Sevilla , Arsenal Londra, Real Madrid Atletico Madrid , Benfica, Espanyol, Cordoba si Zianjing Tianshan.El era legitimat in acest sezon la formatia de liga secunda din Spania, Extremadura.Reyes a strans si 21 de selectii pentru nationala Spaniei, reusind sa marcheze patru goluri Fostul mijlocas a avut un CV impresionant, reusind sa castige de cinci ori Europa League, Supercupa Europei si Premier League. De asemenea, el a avut in palmares si o finala de Liga Campionilor.C.S.