Drama unui fost atacant al lui CFR Cluj: "Au zis ca a avut ceva la plamani, dar pe certificatul de deces scria altceva"

Ziare.

com

In 2013,fiul lui Cristi Bud a murit la doar 5 zile de la anstere in maternitatea din Timisoara.Initial, lui Bud i s-a transmis ca fiul sau a murit din cauza unei afectini pulmonare, insa in certificatul de deces a descoperit alt motiv!"S-a spus ca a fost ceva pulmonar, dar dupa o zi sau doua de la deces am trecut pe la spital si am luat certificatul de deces de la o rezidenta care era acolo. Nu era prea multa lume pentru ca era 1 mai. La primul punct de pe certificat scria ca exista o lovitura masiva intracraniana, nu-mi mai aduc aminte exact terminologia. E posibil sa fi scapat copilul, dar s-a zis ca e ceva pulmonar", a povestit Bud la GSP Live Sotii Bud au contactat un avocat, insa acesta le-a transmis ca sunt putine sanse de a gasi raspunsuri."Deja era tarziu, ramaneam focusati acolo si am zis sa trecem peste. Ce mai puteai sa faci? De intors inapoi nu puteai sa il intorci. Dadeam in judecata pe cineva si nu ajungeam nicaieri. Am inteles ca doamna care ne-a dat acel certificat a fost sanctionata. Toata lumea s-a spalat pe maini pentru ca a fost ceva pulmonar. A fost greu, dar dupa 3-4 zile am si jucat. Mi-a fost foarte greu in perioada respectiva", a mai povestit atacantul in varsta de 34 de ani, care in prezent joaca la Minaur Baia Mare.Cristi Bud a evoluat in cariera sa, printre altele, la CFR Cluj, Gaz Metan Medias si Pandurii Targu Jiu.