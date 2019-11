Dupa ce au terminat cu romanii, suedezii sunt furiosi acum pe UEFA

Ziare.

Supararea selectionerului nordicilor pleaca de la faptul ca Italia va juca toate cele trei meciuri din faza grupelor EURO 2020 la Roma, pe teren propriu.Andersson acuza UEFA ca a creat un avantaj urias si se intreaba cum a fost posibil."Mi se pare incredibil! Este extrem de ciudat ca poti lua o asemenea decizie! Sunt complet impotria! Nu m-am gandit prea mult la asta pentru ca nu obtinusem calificarea, dar acum mi se pare foarte ciudat!", a spus Andersson intr-o conferinta de presa.De asemenea, Andersson a criticat si faptul ca UEFA a decis sa organizeze EURO 2020 in tari diferite."Este foarte ciudat si ca vom juca in tari diferite! Nu inteleg la ce s-au gandit cand au luat aceasta decizie! Nu se gandesc la suporteri ? Cum e sa mergi dintr-o tara in alta la un singur turneu final? E foarte ciudat pentru mine!", a adaugat Andersson.C.S.