Dupa primele teste efectuate in Bundesliga, trei oameni ai lui FC Koln au fost depistati pozitiv cu coronavirus

Astfel, trei angajati ai clubului FC Koln au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, anuntul fiind facut chiar de catre clubul german, dupa ce ieri, Liga profesionista din Germania, DFL, a inceput testarea tuturor cluburilor de fotbal din primele 2 ligi, 36 de echipe mai exact.Clubul din Koln nu a dorit sa dezvaluie numele si functiile avute in club de catre cei 3, care sunt asimptomatici si vor intra in carantina la domiciliu timp de 14 zile. Cotidianul Bild a anuntat insa ca e vorba de 2 jucatori si un fizioterapeut.Totusi, chiar si in conditiile de mai sus, antrenamentele de grup ale echipelor din Germania vor continua. Ele se desfasoara deja in contextul reluarii campionatului la jumatatea lunii mai. De saptamana viitoare, majoritatea echipelor germane vor incepe antrenamentele cu efectivul complet.Inainte de revenirea la fotbal, regula dictata in Germania este ca fiecarui jucator sa ii fie facute doua teste pentru COVID-19.16 mai este data la care se spera ca va putea fi reluata Bundesliga. FC Koln ocupa locul 10 cu 32 de puncte la activ.D.A.