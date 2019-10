Echipa lui Dragnea jr. a pierdut din nou in Liga 2

Ziare.

Formatia patronata de fiul lui Liviu Dragnea a fost invinsa in deplasarea de la Dunarea Calarasi, scor 2-3.Aceasta este a treia infrangere in ultimele 5 meciuri pentru Turris Turnu Magurele.Nou-promovata a avut un start fulminant de sezon, castigand meci dupa meci, dar totul s-a schimbat in momentul in care fiul lui Dragnea a inceput sa se bage peste antrenorul Eric Linkar, conform relatarilor acestuia.Nemultumit de faptul ca Dragnea jr. avea apucaturile lui Gigi Becali , Linkar si-a dat demisia, iar in locul sau a fost adus Florin Bratu.Turris a pierdut astfel primul loc in Liga 2 si acum se afla pe 2, cu 26 de puncte in primele 13 etape.Metaloglobus - CSM Resita 1-0Gloria Buzau - Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0Sportul Snagov - Pandurii Targu Jiu 3-2 Petrolul Ploiesti - Concordia Chiajna 2-0C.S.