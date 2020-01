Echipa lui Iniesta si Villa din Japonia a cucerit primul trofeu important din 2020

Ziare.

Cei de la Vissel Kobe au castigat Cupa Imparatului Japoniei, dupa o finala care a avut loc in Tara Soarelui Rasare la ora 7.35 ora Romaniei. Ei au dispus de Kashima Antlers cu 2-0.In echipa de start de la Kobe nu au lipsit Andres Iniesta, fostul jucator urias al Barcelonei, Thomas Vermaelen, si el fost jucator la Barca, dar si la Arsenal, plus Lukas Podolski, fostul mare star al nationalei Germaniei si al lui Bayern. In plus, pe parcursul partidei a mai intrat si David Villa, fost coleg cu Iniesta si Vermaelen la Barca, golgheterul all-time al nationalei Spaniei.Antrenor la Vissel este fostul jucator si antrenor de la Bayern, germanul Thorsten Fink.Cele doua goluri ale finalei au fost marcate in prima repriza de catre Inukai, autogol in minutul 18, plus Fujimoto in minutul 38.Tot in prima zi a anului 2020 este programata si o noua etapa in Premier League, campionatul englez de fotbal, acolo unde deja avem un prima mare derbi , Arsenal - Manchester United