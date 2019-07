Echipa Statelor Unite devine pentru a patra oara campioana mondiala la fotbal feminin

Ziare.

com

Scorul a fost 2-0, intr-un meci disputat in Franta, la Lyon, golurile fiind marcate de Rapinoe din penalti in minutul 61 si de Lavelle in minutul 69.Un meci am putea spune fara sa gresim dominat de la un capat la altul de americance, care au tremurat putin doar spre finalul primului mitan.SUA domina de ceva vreme fotbalul feminin, ajungand acum la al patrulea titlu mondial absolut.In finala mica, disputata sambata, Suedia a trecut de Anglia cu 2-1, castigand medalia de bronz.Ultima tara europeana care castiga acest trofeu era Germania, care trecea de Brazilia in 2007.Doar 4 tari au castigat in istorie aurul la aceste Campionate Mondiale feminine, SUA de 4 ori, Germania in doua randuri si Norvegia si Japonia o singura data.In 1991 a fost prima editie de CM de fotbal feminin.