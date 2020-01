Edi Iordanescu isi clarifica situatia: De ce a refuzat oferta Craiovei si a decis sa ramana la Medias

Ziare.

com

Tehnicianul spune ca isi doreste sa continue munca inceputa la Medias, insa lasa usa deschisa pentru o eventuala sosire la Craiova la finalul acestui sezon.Iata mesajul lui Iordanescu junior:"Salut. Cred ca e momentul sa clarific niste lucruri:1. Sunt legat contractual, dar si sentimental de Gaz Metan si de Medias. Sunt dator moral baietilor sa duc la capat munca si lupta alaturi de ei. Sunt dator suporterilor care au crezut in noi si ne-au sustinut joc de joc, sunt dator conducerii care, de cand am venit, mi-a dat putere de decizie totala si neconditionata la nivelul echipei. In concluzie, merg mai departe pe drumul pe care sunt.2. Craiova nu mai este de mult doar o echipa. Este un fenomen, o stare de spirit. Orice antrenor roman cred ca si-ar dori ca intr-o zi sa aiba posibilitatea sa antreneze Craiova, iar eu nu fac exceptie! Cred ca la Craiova se pot face lucruri deosebite, iar catalizatorul principal il reprezinta publicul si iubirea lui extrema pt echipa si culori. Am fost in mai multe momente ca si adversar al Craiovei si am trait un sentiment unic. Nici nu imi pot imagina ce ar insemna sa reprezint culorile Craiovei... Un titlu cu Craiova inseamna ca ti-ai asigurat iubire pt eternitate. Poate intr-o zi....3. Intre mine si patronul Mihai Rotaru exista o relatie deja lunga de amicitie si deosebit respect. Mereu l-am considerat un om extrem de inteligent, foarte bine organizat si cu o dragoste imensa si neconditionata pt echipa. Vreau sa-i multumesc pentru interesul profesional aratat de-a lungul timpului si sa-i urez bafta, mai putin pe 31 ian!" Universitatea Craiova l-a ofertat pe Edi Iordanescu dupa demisia lui Victor Piturca , insa antrenorul Mediasului a refuzat propunerea de a merge in Banie.Oltenii nu au inca un antrenor, conducerea cautand un tehnician care sa isi asume obiectivul, calificarea in cupele europene.