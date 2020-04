Edi Iordanescu pleaca de la Gaz Metan Medias

Ziare.

Aflat in ultimele luni de contract cu mediesenii, Edi Iordanescu spune ca "exista o probabilitate destul de mare sa nu existe continuitate"."Este o situatie dificila si mi-e greu sa ma pronunt pentru ca ceea ce am transmis catre conducere nu stiu cat de posibil este ca eu sa prelungesc pe inca un sezon. Am vorbit in momentul de fata de maxim de perioada asta necesara pentru a se finaliza competitia. Eu in vara inchideam un an si jumatate de contract, am venit pentru un obiectiv clar, chiar daca multora le-a fost greu sa creada ca se poate, am demonstrat impotriva unor echipe cu mult mai mare traditie decat noi", a spus Edi Iordanescu la Telekom Sport "Nu stiu daca in momentul de fata, cu tot ce s-a intamplat la Medias, se mai poate vorbi de alte standarde si pretentii pentru sezonul urmator. Si sansele mele, oricat sunt de atasat de oras, de comunitate, de oamenii de acolo, de jucatori... Exista o probabilitate destul de mare ca sa nu existe o continuitate cand se termina contractul", a continuat acesta.Edi Iordanescu (41 de ani) o antreneaza pe Gaz Metan Medias de la inceputul anului 2019.In urma cu cateva luni, fiul lui Anghel Iordanescu a fost ofertat de Universitatea Craiova, iar discutiile s-ar putea relua in vara.