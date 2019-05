Edi Iordanescu raspunde ofertei FCSB: Nu stiu cine ma asteapta doua saptamani

Ziare.

Fiul fostului selectioner spune ca el isi doreste sa continue la Medias, acolo unde este manager general, insa va face acest lucru numai daca i se vor asigura conditii pentru a face performanta.Tot Iordanescu junior spune ca mai dureaza pana va lua o decizie si ii transmite lui Becali ca risca intreg sezonul urmator daca il asteapta si nu numeste cat mai curand un tehnician la echipa."Contractual, mai sunt legat un an de club, mereu am mizat pe continuitate si mesajele mele au fost in sensul asta, dar sunt multe elemente care vor influenta aceasta continuitate. Conform contractului, sunt si mijloace prin care poate inceta daca una dintre parti nu reuseste sa asigure ceea ce s-a angajat. Sa puna la dispozitie bugetul pentru sezonul urmator, sa asiguram continuitate la nivelul grupului, sa securizam jucatorii, sa am implicare totala in selectie. Eu nu am pretentii suplimentare. Pretentiile mele sunt strict pentru a imbunatati activitatea la echipa.Nu sunt un antrenor pasager, care sa bifeze 2-3 luni. Am avut experienta CFR Cluj , imi doresc continuitate, dar, daca nu va fi continuitate, sa stiti foarte bine ca nu va fi nu pentru ca eu imi doresc altceva, ci pentru ca nu ne putem ridica la nivelul la care am discutat ca trebuie sa o facem. Daca nu putem sa producem performanta, atunci facem un pas inapoi, strang mana, multumesc si cu regrete importante probabil ca voi alege, cel putin o perioada, sa stau acasa, fiindca atunci cand lucrurile vor fi clare aici, probabil ca va fi prea tarziu pentru mine.Nu stiu cine e dispus sa ma astepte inca doua saptamani si sa pericliteze probabil sezonul urmator, doar de dragul de a vedea daca poate sa ajunga sau nu la o intelegere cu mine. Nu are nicio legatura continuitatea mea cu alte oferte, posibilitati sau interes din alte parti", a declarat Edi Iordanescu, citat de gsp.ro FCSB a ramas fara antrenor dupa ce Mihai Teja a fost demis ca urmare a ratarii titlului in sezonul proaspat incheiat, iar Gigi Becali a anuntat ca Iordanescu junior este principalul favorit pentru a prelua echipa.Totusi, Edi Iordanescu a anuntat in mai multe randuri ca nu va colabora cu Becali, el dorind sa aiba control deplin asupra echipei.