Edi Iordanescu si-a anuntat plecarea de la Gaz Metan Medias: Cu ce echipa din Liga 1 s-ar afla in negocieri

Contractul lui Edi Iordanescu expira la sfarsitul acestui sezon, iar tehnicianul in varsta de 41 de ani nu mai vrea sa continue la Medias."Este un lucru firesc sa plec, pe 30 iunie termin oficial contractul si la un final de drum este normal pentru un antrenor sa traga linie, sa vada ce a reusit si sa aleaga ce este mai bine pentru el", a spus Edi Iordanescu intr-o interventie la Digi Sport "Eu zic ca am facut o treaba buna la Medias, am calificat echipa in play-off, o performanta unica pentru club", a continuat acesta.Edi Iordanescu se afla pe banca lui Gaz Metan Medias de la inceputul anului 2019.Conform mai multor publicatii, Edi Iordanescu s-ar afla in negocieri cu Universitatea Craiova si i-ar putea lua locul lui Corneliu Papura.Fiul lui Anghel Iordanescu s-a aflat in negocieri cu oltenii si in iarna, dupa plecarea lui Victor Piturca.