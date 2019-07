Egiptul lui Salah, gazda competitiei, eliminata surprinzator in optimile de finala de la Cupa Africii

Ziare.

com

Reprezentativa Egiptului a fost invinsa, sambata, la Cairo, cu scorul de 1-0, de Africa de Sud, in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni.Fosta gazda a CM 2010 a dat lovitura pe final de meci, minutul 85, prin Thembinkosi Lorch, aducand disperarea in randul celor peste 74.000 de fani prezenti pe Stadionul National din Cairo.Marea vedeta Mo Salah de la Liverpool, proaspata campioana a Europei, nu si-a putut ajuta echipa in aceasta partida, el fiind bine anihilat de fundasii adversi.Egipt nu a parasit niciodata atat de devreme Cupa Africii, cand a organizat turneul final.Intr-un alt meci disputat sambata, Nigeria a invins Camerun, cu 3-2 (1-2) . Au marcat Odion Ighalo '19 si 63, Alex Iwobi '66, respectiv Stephane Bahoken '41 si Clinton N'Jie '44.Nigeria si Africa de Sud se vor intalni in sferturi.Dezamagirea pentru fanii egipteni este cu atat mai mare, cu cat in faza grupelor, Egipt spulberase totul in cale, castigand grupa cu 9 puncte din 9, dupa victorii cu Uganda, 2-0, RD Congo, 2-0 si Zimbabwe, 1-0.Elneny ( Arsenal Londra ) a evoluat si el pe teren in partida de sambata.Duminica mai sunt programate in Egipt doua optimi de finala, Madagascar - RD Congo si Algeria cu Guineea.